Bataklıkta mahsur kalan inek, iş makinesiyle kurtarıldı - OSMANİYE

Kesim köyü Demirciler mevkisinde, Hazım Demircioğlu'na ait ineklerden biri dereyi geçmek isterken bataklıkta mahsur kaldı.Köylülerin de yardımıyla ineği kurtarmak isteyen Demircioğlu, başarılı olamayınca Kadirli Belediyesini arayarak yardım istedi.İtfaiye ve Fen İşlerine bağlı ekipler, kepçeyle 1,5 saat süren çalışma sonucu ineği kurtardı.Hayvan sahibine teslim edildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR