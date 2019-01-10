AA'nın haberine göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, balıkçı teknesinde bulunan Nadir Özer, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin'i bota aldı. Bota alınanlardan Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz ve Çetin, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

KAYIP MURAT YAĞCI'NIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Özer'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Kayıp Murat Yağcı'nın bulunması için çalışmalar sürüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ayrıntıları paylaşıldı. Döngel mevkii açıklarında saat 11.17'de, içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal sahil güvenliğe ait helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

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