Batı Almanya’da 5,800 hane hâlâ elektriksiz 0:00 / 0:00

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Batı Almanya’da yaşanan sel felaketinde bölge genelindeki ölümcül sel baskınları 200,00’den fazla hanenin elektrik kesintisine yol açmıştı.

Ülkedeki elektrik dağıtım şebekesi Westnetz, yaptığı açıklamada, su baskınında kapatılan trafo merkezlerinin ve transformatörlerin temizlendiğini, test edilerek yeniden devreye alındığını söyledi.

Bölgede elektrik kesintilerini gidermek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylenen şirket, teknik birimlerden ve kontrol merkezlerinden 800 çalışanı bir araya getirdi.

7,5 milyon kullanıcıya elektrik, gaz, su ve ısı sağlayan Westnetz, bazı yerlerde hala alternatif trafo merkezleri ve acil durum jeneratörleri kullanıyor.