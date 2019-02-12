Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, batılı markaların olduğu gibi Uzakdoğulu üreticilerin de iştahını kabartmaya devam ediyor.
Öyle ki, söz konusu markalar satışlarını artırabilmek adına, Çin'deki yerel üreticiler ile ortaklığa giderek on yıldan fazladır sadece bu pazara özel modeller geliştiriyorlar.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Çin otomobil pazarında son 20 yılda ilk kez daralmanın yaşanması, ülkede faaliyet gösteren yabancı markalar arasındaki dengeyi de altüst etmiş durumda.
Öyle ki, Çin pazarında var olan Avrupalı ve Amerikalı üreticilerin 2018 satışlarında büyük oranlarda gerileme yaşanırken, aynı tablonun Japon markalar için geçerli olmadığı görülüyor.
Bu noktada, gelişmeleri daha iyi okumak için, Çin'deki daralmanın nedenlerini ve pazardaki trendleri incelemek gerekiyor.
ABD'DEN ARAÇ GETİRENLERİN SATIŞLARI DÜŞTÜ
Geçen yıl ABD ile Çin arasında patlak veren ticaret savaşı, gümrük vergilerini karşılıklı artırırken, Amerikan menşeili ürünlerin Çin'deki fiyatlarını da tırmandırdı. Neticede, ABD'de ürettiği araçlarını Çinli tüketicilere sunan markaların 2018 satışlarında düşüşler gözlemlendi.
Bu üreticilerden Ford'un Çin'deki satışları yüzde 37 oranında erirken, Volkswagen yüzde 2.1 ve General Motors (GM) da yüzde 10 oranında daha az otomobil satışına imza attı. Bu dönemde toplam Çin pazarında ise yüzde 6 oranında daralma yaşandı.
Pazardaki olumsuz gidişata rağmen, başta Toyota olmak üzere Japon üreticilerin 2018 yılı satışlarında yukarı doğru ivmelenme görüldü. Bu kapsamda, Toyota'nın ülkedeki satışları yüzde 14 artarak 1.5 milyon adede yükseldi.
Diğer Japon üreticilerden Nissan'ın Çin'deki satışları 2018'de yüzde 3 oranında artarken, Honda ise bu dönemde yüzde 1'lik büyüme yaşadı.
JAPONLAR FİYAT AVANTAJI ELDE ETTİ
Ortaya çıkan tabloda, Japon markaların batılı rakiplerinin ABD'de üreterek Çin'e getirdiği modellerinin gümrük vergileri yüzünden fiyatlarının katlanmasının etkili olduğu söylenebilir.
Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, Japonya'da ürettiği araçlarını Çin'de satan Toyota ve onun premium markası Lexus'un, yukarıdaki satırlarda saydığımız markalara göre 2018 yılında fiyat avantajı elde ettiği görülüyor.
Ayrıca, Toyota'nın Çin'deki büyümesinde, ticaret savaşlarının yanı sıra hibrit modellere verdiği ağırlığın da payı olduğu anlaşılıyor.
HIBRIT MODELLER SATIŞLARINI ARTIRDI
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarına ev sahipliği yapan Çin'de, hava kirliliğini azaltmak için elektrikli modellere özel teşvikler veriliyor.
Ne var ki, yüzde yüz elektrikle çalışan otomobillerin fiyatlarının yüksekliği ve sınırlı menzil mesafesi sunmaları, Çinli tüketicileri hibrit araçlara yönlendirmiş durumda.
Tokyo merkezli araştırma kuruluşu Lightstream Research'in kurucusu Mio Kato, ortaya çıkan durumun, ürün gamındaki her modelin birer hibrit alternatifini sunan Toyota'nın satışlarını artırdığını belirtti.
Kato, Çin hükümetinin elektrikli ve hibrit araçlara verdiği teşviklerin de Toyota'ya yaradığını kaydetti.
ÜRETİMİ 10 YILDA 3 KATINA ÇIKARACAK
Gelişmelerin, 1980'lerden beri ABD pazarı odaklı çalışmalar sürdüren Toyota'nın yüzünü de Çin'e çevirmesine neden olduğu kaydediliyor.
Şirket kaynakları, önümüzdeki 10 yıl içinde Toyota'nın ülkedeki üretimini 3 katına çıkarmayı hedeflediğini bildiriyor.
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