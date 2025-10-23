Habertürk
Habertürk
        Batman'da 3 yılda 874 bin metrekare taş döşendi | Son dakika haberleri

        Batman'da 3 yılda 874 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi

        Batman Belediyesince son 3 yılda 874 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi

        Giriş: 23.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:06
        Batman'da 3 yılda 874 bin metrekare taş döşendi
        Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalleleri daha düzenli, estetik ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda son 3 yılda kentte 874 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi.

        Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla kentin çehresinin değiştiğini belirterek, kenti daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

