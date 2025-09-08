Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Batman'da belediyeden glütensiz gıda yardımı | Son dakika haberleri

        Batman'da belediyeden 1268 aileye glütensiz gıda yardımı

        Batman Belediyesi'nce 45 mahalledeki 1268 aileye glütensiz gıda kolisi dağıtıldı

        Giriş: 08.09.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.09.2025 - 17:23
        Batman'da belediyeden glütensiz gıda yardımı
        Batman'da, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara ücretsiz glütensiz gıda kolileri dağıtılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Koliler 45 mahallede 1268 aileye ulaştırıldı. Glütensiz gıda kolisi desteğiyle sadece gıda yardımı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesine de katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız müdürlüğümüze başvurabileceği gibi, Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa müracaat edebilir" denildi.

        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #glutensiz gıda yardımı
