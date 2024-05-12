Batman'da silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da düzenlenen Mercek-18 operasyonunda 121 ruhsatsız silah ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik "Mercek-18" operasyonu düzenlendiğini ifade etti.