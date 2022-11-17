Batman'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki B.T. öldü, 15 yaşındaki F.E. yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada B.T. tabancayla ateşlenen kurşunlarla, F.E. ise bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; B.T. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.T'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.