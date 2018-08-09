Genç kadın yaşam mücadelesi veriyor

Bulut Kutlu'nun haberine göre Bilal Oğur (35) ve Kübra Oğur (24) 9 yıl önce evlendi. Çift anlaşmazlık yüzünden ayrılığın eşiğine geldi. Kübra Oğur bir hafta önce 8 yaşındaki çocuğuyla birlikte babaevine döndü. İddiaya göre Bilal Oğur, karısını telefonla arayıp ‘Eve gelmezsen seni, kendimi ve çocuğu öldürürüm' diye tehdit etmeye başladı. Özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapan Kübra Oğur'un arkadaşları, genç kadının eşinin tehditleri yüzünden 3 kez koruma talep ettiğini öne sürdü. Emniyet yetkilileri ise Oğur'un kocasını şikayet ettiğini ancak koruma talebinde bulunmadığını söyledi.

Bilal Oğur dün sabah kayınpederinin evinin önüne gidip eşini bekledi. İşe gitmek için evden çıkan eşinin eve dönmesini istedi. Çıkan tartışma sonrası tabancayla eşini vuran Bilal Oğur sonra kendi başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Bilal Oğur hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Kübra Oğur'un ise yaşam mücadelesi devam ediyor. Olayı öğrenen çiftin 8 yaşındaki oğlunun şok geçirdiği belirtildi.

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