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        Sosyal medyada hakaret içeren video paylaşan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

        BATMAN'da, tur attıkları araçta halka hakaret edip çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:27
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        Sosyal medyada hakaret içeren video paylaşan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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        BATMAN’da, tur attıkları araçta halka hakaret edip çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Turgut Özel Bulvarı’nda 2 kişi, araçla tur atıp halka hakaret ederek çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepki çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan işlem başlatıldı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Batman Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        “28.01.2025 tarihinde bir sosyal medya haber sayfasında; Turgut Özal Bulvarında araçla tur atarak halka hakaret ettikleri görülen videoda yer alan görüntülerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, videonun 23.01.2025 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşıldığı tespit edilmiştir. Paylaşımı yapan şahıs ve araçta yanında bulunan diğer şahıs tespit edilmiş olup haklarında TCK. 216/1 uyarınca, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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