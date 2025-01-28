Batman'da hakaret içerikli görsel paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Açıklamada, "Paylaşımı yapan şahıs ve araçta yanında bulunan diğer şahıs tespit edilmiş olup haklarında TCK'nin 216/1 maddesi uyarınca, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu' kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta bir sosyal medya haber sayfasında Turgut Özal Bulvarı'nda araçla tur atarak halka hakaret ettikleri görülen videonun yer aldığı belirtildi.

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