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        Batman'da hakaret içerikli görsel paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Batman Valiliği, vatandaşlara hakaret içeren görseli sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 22:13 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:13
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        Batman'da hakaret içerikli görsel paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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        Batman Valiliği, vatandaşlara hakaret içeren görseli sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta bir sosyal medya haber sayfasında Turgut Özal Bulvarı'nda araçla tur atarak halka hakaret ettikleri görülen videonun yer aldığı belirtildi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, videonun 23 Ocak'ta sosyal medya üzerinden paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Paylaşımı yapan şahıs ve araçta yanında bulunan diğer şahıs tespit edilmiş olup haklarında TCK'nin 216/1 maddesi uyarınca, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu' kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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