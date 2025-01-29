Batman'da 2 bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 2 bin 262 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 2 bin 262 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 262 paket sigara ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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