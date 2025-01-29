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        Batman'da 2 bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 2 bin 262 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:26
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        Batman'da 2 bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 2 bin 262 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 262 paket sigara ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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