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        Batman'da eski çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Batman'da eski çift arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:01
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        Batman'da eski çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Batman'da eski çift arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam E.A. (40) 3 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşi E.Ç'nin (32) Belde Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti.

        E.A. ve E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, E.A. göğsünden, E.Ç. boğazından ve çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan 3 çocuk annesi E.Ç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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