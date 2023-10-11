Batman ve ABD'deki üniversite öğrencileri sanal ortamda ortak ders işledi Batman ile Güney Florida üniversiteleri arasında sanal gerçeklik gözlüklerle yapılan ortak dersin ilki gerçekleştirildi.

Batman ile Güney Florida üniversiteleri arasında sanal gerçeklik gözlüklerle yapılan ortak dersin ilki gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Senato Salonu'nda gerçekleştirilen ders, 40 dakika sürdü.

Dersin ilk 20 dakikasında Güney Florida Üniversitesi Muma İşletme Fakültesi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulundan Doç. Dr. Faizan Ali, son 20 dakikasında da Batman Üniversitesi Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Feridun Duman öğrencilere sunum yaptı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Güney Florida Üniversitesi Muma İşletme Fakültesi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu ile ortak ders projesi yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında, artırılmış sanal gerçeklik gözlüklerle ilk dersi yaptıklarını belirten Demir, ortak dersler dışında öğrencilerin sanal gözlüklerle tekli eğitimler alarak yemek ve mutfak simülatörlerinde kendilerini geliştireceğini kaydetti.

Demir, "Tekli eğitim sisteminde sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak öğrencilerimiz farklı yemekler hazırlama, yemekleri kişiselleştirme, iş kazalarını önleme, israfı engelleme, mutfak araç ve gereç teçhizatlarını kullanma uygulamalarını teknolojik olarak yapacak." dedi.

ABD'deki Güney Florida Üniversitesi ile yaptıkları bu uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu dile getiren Demir, "Ayrıca ortak ilk derstir. Bu anlamda turizm teknolojisini bir fakültenin eğitim müfredatına dahil etmektir. Mutfak teknolojileri üzerinden başlayacak bu süreç rehberlik eğitimleriyle de devam edecek." diye konuştu.