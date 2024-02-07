AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan esnafı ziyaret etti

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, esnafa ziyarette bulundu.

Ceylan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan, Birinci Cadde esnafını ziyaret etti, onların sorun ve talepleri dinledi.

"Şehrimizin daha güzel yerlere gelebilmesi için bu yola çıktık." diyen Ceylan, altyapı, üstyapı, peyzaj çalışmalarının yanı sıra istihdam konusunda iş yapacak bir belediyecilik için çalıştıklarını, hizmette kenti daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Batman halkının hizmeti hak ettiğini dile getiren Ceylan, "Siyasetten uzak, hizmet odaklı çalışarak neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.