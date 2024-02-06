Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Miraç Kandili mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, üç aylar içerisinde bulunan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayan İmrak, "Bu gecede yüce mevlaya açılan ellerin, yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliği ile toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, başta Hasankeyf ilçemiz olmak üzere ülkemizin, İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.