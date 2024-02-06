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        Batman ve Bingöl'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman ve Bingöl'de anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:56 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:56
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        Batman ve Bingöl'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman ve Bingöl'de anma programı gerçekleştirildi.

        Batman'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda saat 04.17'de koordinasyon kurulu üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Buradaki programın ardından Yıldız Camisi'nde sabah namazının ardından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        - Bingöl

        Bingöl'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

        Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Türk Kızılay ile AFAD personelleri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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