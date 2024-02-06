Batman ve Bingöl'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Türk Kızılay ile AFAD personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de program düzenlendi.

Buradaki programın ardından Yıldız Camisi'nde sabah namazının ardından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Batman'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda saat 04.17'de koordinasyon kurulu üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman ve Bingöl'de anma programı gerçekleştirildi.

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