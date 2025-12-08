Sason Kaymakamı Başar, anaokulu öğrencileriyle buluştu
Sason Kaymakamı Furkan Başar, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Sason Kaymakamı Furkan Başar, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Başar, eşi Şeyma Başar ile Alparslan Anaokuluna ziyarette bulundu.
Sınıfları gezen Başar, öğrencilere, katıldıkları etkinliklerde eşlik etti.
Okul yönetiminden çalışmaları hakkında bilgi alan Başar, çocukların yüzündeki gülümsemenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Başar, "Özverili çalışmaları ve emekleri için tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize sağlık, huzur ve hayallerini süsleyen umut dolu bir yaşam diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.