Hasankeyf'te konvoylu 23 Nisan kutlaması

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Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyla kutlandı.

Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı. Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı'nın talimatı üzerine emniyet araçları Türk bayraklarıyla donatılarak cadde ve sokaklarda siren ve korna çalınarak tur attı.

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