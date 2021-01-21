Batman’da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesi 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat karda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerinin imdatlarına İl Özel idare bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yetişti.

Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta kurtarmaya giden 112 sağlık ekibi personeli çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden karla mücadele ekibi, önce 3 kişilik sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulans sıkıştığı yoldan kurtardı.

112 Sağlık personeli ekibi mahsur kaldığı zor anlarını İhlas haber ajansı muhabirine anlattılar.

“Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk”

112 Sağlık personeli ekibi “Zorlu bir yolcuğumuz geçti. Nerden bakarsanız 7 saate yakın bir zaman içerinde zorlu bir bekleyişimiz oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla çığ bölgesinde kurtulduk. Hasta kurtarmaya giderken seyir halindeydik. Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk. Geri dönüş yapmak istedik bir çığ daha dönüş yoluna geldiği için devam edemedik. Yaklaşık metre yüksekliğinde barikat oluştu önümüze devam edemedik ve 112 ile Özel İdare ekipleri ile görüştükten sonra yolu açıp bizi kurtardılar” dedi.

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