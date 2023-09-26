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        Soğanlı Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri doğa tutkunlarını ağırlıyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt ile Trabzon arasında yer alan Soğanlı Dağları, doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:05
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        Soğanlı Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri doğa tutkunlarını ağırlıyor
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        BEŞİR KELLECİ - Bayburt ile Trabzon arasında yer alan Soğanlı Dağları, doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        Alternatif turizm arayanların rotasında yer alan Doğu Karadeniz'deki Soğanlı Dağları yaylaları, dereleri, gölleri ve dik yamaçlarıyla her mevsim görülmeye değer manzaralar sunuyor.

        Doğa sporlarına da elverişli bölge, yılın belirli dönemlerinde kamp, trekking ve tırmanış tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

        Soğanlı Dağları'nın zirveleri, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından doğa tutkunları ve dağcıların ilgisini çekiyor.

        Günübirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, doğa gezisine katılıyor.

        Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından düzenlenen geziye katılan 25 kişilik grup, Bayburt merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarıçiçek Yaylası'ndan başlayarak Soğanlı Dağları'nın 3 bin 390 rakımlı "Demir Kapı Zirvesi"ne rehberler eşliğinde tırmanış gerçekleştirdi.

        Zorlu geçen 10 kilometrelik yolculuğun sonunda zirveye ulaşan ziyaretçiler, farklı noktalarda bulunan ve adeta mavi boncuğa benzeyen gölleri aynı kadrajda fotoğraflama imkanı yakaladı.

        - "İstanbul ve İzmir'den buraya getirdiğimiz ekipler var"

        GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, AA muhabirine, bölgenin nadide yerlerinden "Demir Kapı Zirvesi"ne tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Her yıl bölgeye etkinlik düzenlediklerini belirten Akbulut, "Grubumuzda çevre illerimizden akademisyen, doktor, esnaf gibi çeşitli meslek gruplarından doğaseverler ve dağcılarla buraya çıkıyoruz ayrıca il dışından İstanbul ve İzmir'den buraya getirdiğimiz ekipler var. Zaman zaman gece burada konaklıyorlar. Doğal güzelliklerinin yanı sıra yüksek bölge olduğu için özellikle fotoğraf tutkunları yıldız pozlaması yapıyor." dedi.

        Akbulut, bölgenin en güzel zirvelerinden birinin Demir Kapı olduğunu vurgulayarak, bütün doğaseverlere buradaki güzellikleri görmelerini tavsiye etti.

        Doğa sporları ve fotoğrafçılıkla ilgilenen Mustafa Faruk, zirvenin çok güzel bir manzarası olduğunu belirterek, "Muazzam bir mevki. Buranın herkes tarafından bilinip görülmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Tuğçe Merve Demirel de zorlu yolları geçtikten sonra zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Bu tür etkinliklere daha profesyonel olarak bundan sonra da katılacağını ifade eden Demirel, "Bu zirveye ulaşmak tüm zorluklara değdi. Doğayla iç içesiniz, dağların zirvesinde olmak oldukça güzel bir his. Buradan arkamızda bulunan göllere bakmak ayrı bir güzellik." ifadelerini kullandı.

        Dağcılardan Celal Gürbüzer de ilk kez "Demir Kapı Zirvesi"ne tırmandığını, etkinliğin gayet güzel geçtiğini söyledi.

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