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        Bayburt'ta hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:48
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        Bayburt'ta hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Dikmetaş köyünde Zafer K. idaresindeki 69 AAD 703 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Leyla Ç'nin kullandığı 34 SJF 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Leyla Ç, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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