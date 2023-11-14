Bayburt'ta hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Dikmetaş köyünde Zafer K. idaresindeki 69 AAD 703 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Leyla Ç'nin kullandığı 34 SJF 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Leyla Ç, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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