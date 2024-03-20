Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Türk kültürüne ait mutfak eşyalarını restoranında sergiliyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta işletmeci Nurullah Korkut, gençlik yıllarından itibaren biriktirdiği Türk mutfak kültürüne ait eşyaları restoranının dekorasyonunda kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk kültürüne ait mutfak eşyalarını restoranında sergiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta işletmeci Nurullah Korkut, gençlik yıllarından itibaren biriktirdiği Türk mutfak kültürüne ait eşyaları restoranının dekorasyonunda kullandı.

        Korkut, 30 yıl önce ailesinin hurdacıya satmasına engel olduğu bakır eşyaları uzun yıllar evinin bir köşesinde sergiledi.

        Eski mutfak eşyası toplamaya devam eden Korkut, yıllar içinde çoğunluğu bakır olmak üzere gümüş, pirinç ve bronzdan demlik, tepsi, kazan, güğüm, tava, süzgeç, yağdanlık ile sürahi gibi 1500'e yakın ürün biriktirdi.

        Korkut'un 4 yıl önce açtığı Genç Osman Mahallesi'ndeki 85 metrekarelik restoranı, dekorasyonunda eski mutfak eşyalarının kullanılması dolayısıyla dikkati çekiyor.

        Bayburt'ta 20 yıldır esnaflık yapan Erzurumlu Nurullah Korkut, AA muhabirine, hobi olarak 30 yıldır Türk mutfak kültüründe kullanılan ve antika değeri taşıyan bakır, gümüş ve bronz eşyalar biriktirdiğini söyledi.

        Antika eşyalara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu belirten Korkut, "Annemin gençlik döneminde tereğinde bakır eşyaların dizilişi hep hafızamda yer etmişti. Onun oradaki ürünleri beni bu işe sevk etti. Onları da halen muhafaza ediyorum ve üzerine biriktirmeye devam ediyorum." dedi.

        Eşya biriktirmeye başlayınca merakının daha da arttığını anlatan 50 yaşındaki Korkut, Türkiye'nin her ilinden eşya aldığını, hemen hemen her il ve ilçeye ait bir ürünü bulunduğunu dile getirdi.

        - "Müşterilerimiz de olumlu karşılıyor, hoşumuza gidiyor"

        Korkut, iş yerinin dekorasyonunda kullandığı malzemelere özenle baktığını ifade ederek, "Çatal, bıçak, kazan, çaydanlık, tepsiye varana kadar mutfağımızda günümüze kadar kullanılan ne kadar araç gereç varsa hepsi bizde mevcut. Özellikle bakır ağırlıklı bir koleksiyon. Pirinç, bronz, gümüş gibi eşyalarımız da var." diye konuştu.

        İş yerinin dekorasyonunda kullandığı eşyaların müşterilerin dikkatini çektiğini belirten Korkut, "Ürünleri burada sergilememizin amacı, müşterilerimizi yemek yerken geçmişe götürmek. Müşterilerimiz de olumlu karşılıyor, hoşumuza gidiyor." ifadesini kullandı.

        Korkut, koleksiyonunu yaptığı eşyaların hepsinin yaşanmışlığı olduğunu, bunların yok olmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ben ve benim gibi koleksiyoncular bu tür bakır ürünlerine sahip çıkmasıydı şimdi bunlar fabrikalarda eritilmişti ve tarihimiz, kültürümüz yok olmuştu. Osmanlı'dan günümüze kadar mutfağımızda kullandığımız bu eşyalar tamamıyla el yapımı, ustaların emek verip ter dökerek yapmış oldukları ürünler. Eskiden maddi durumu daha iyi olan insanlar mutfağında bakır ürünleri kullanıyordu, şimdi biz burada sergiliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?

        Benzer Haberler

        Bayburt Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi hizmete girdi
        Bayburt Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi hizmete girdi
        Bayburt'ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı
        Bayburt'ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı
        Bayburt'ta ortaokul öğrencileri okulu "pi sayısı" ile donattılar
        Bayburt'ta ortaokul öğrencileri okulu "pi sayısı" ile donattılar
        DSİ'den Bayburt'a 21 yılda 12,2 milyar liralık yatırım
        DSİ'den Bayburt'a 21 yılda 12,2 milyar liralık yatırım
        Bayburt Üniversitesi ile Garnizon Komutanlığı arasında yabancı dil eğitim i...
        Bayburt Üniversitesi ile Garnizon Komutanlığı arasında yabancı dil eğitim i...
        Bayburt'ta 126 öğrenci Deneyap atölyelerinde teknolojiyle buluştu
        Bayburt'ta 126 öğrenci Deneyap atölyelerinde teknolojiyle buluştu