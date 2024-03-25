Bayburt Belediyesi "onbeşi" etkinliği düzenledi

Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği kapsamında belediye tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.

Belediye ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak kentin dört bir yanında çocuklara kuruyemiş ve şeker dağıttı. Belediye başkanı Hükmü Pekmezci de ekiplere eşlik ederek çocuklarla bir araya geldi.

Pekmezci, gazetecilere, asırlardan beri devam eden geleneğin yaşatılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Bu geleneği her geçen gün artan bir şevkle devam ettirmek için gayret ettiklerini dile getiren Pekmezci, şunları kaydetti: