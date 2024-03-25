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        Bayburt Belediyesi "onbeşi" etkinliği düzenledi

        Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği kapsamında belediye tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:15
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        Bayburt Belediyesi "onbeşi" etkinliği düzenledi
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        Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği kapsamında belediye tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.

        Belediye ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak kentin dört bir yanında çocuklara kuruyemiş ve şeker dağıttı. Belediye başkanı Hükmü Pekmezci de ekiplere eşlik ederek çocuklarla bir araya geldi.

        Pekmezci, gazetecilere, asırlardan beri devam eden geleneğin yaşatılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

        Bu geleneği her geçen gün artan bir şevkle devam ettirmek için gayret ettiklerini dile getiren Pekmezci, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız Ramazanın bu güzelliğini komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmak için onbeşi topluyorlar. Bu yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Bayburt Belediyesi olarak bu geleneğin devamı için elimizden geleni yapmayı ve bu mutluluğu çocuklarımızla yaşamayı arzu ediyoruz. Bugün burada gördüğünüz gibi çocuklarımız onbeşilerini aldılar, mutlular. İnşallah nice onbeşileri sağlık içinde birlikte paylaşırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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