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        Milli Savunma Bakanı Güler, "Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması"na katıldı:

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranının yüzde 80'leri geçtiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:53
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        Milli Savunma Bakanı Güler, "Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması"na katıldı:
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranının yüzde 80'leri geçtiğini belirtti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere bulunduğu Bayburt'ta "Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması"na katıldı.

        Aydınlık geleceğin teminatı olan gençlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Güler, "Sizlerin kaliteli bir eğitim alması, kendini en iyi şekilde yetiştirmesi, huzur ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Temennimiz ve beklentimiz, ülkemizin daha güçlü yarınlara ve kariyeriniz için kendinizi çok yönlü olarak daima geliştirmenizdir." değerlendirmesinde bulundu.

        Gençlere sabır ve disiplinden asla vazgeçmemesi tavsiyesinde bulunan Güler, ayrıca gençlerden milli, manevi ve kültürel değerlere daime sahip çıkmalarını istedi.

        Güler, "Büyük bir gurur ve heyecanla atalarımızdan devraldığımız ve taşıdığımız bu bayrağı daha büyük umutlarla sizlere devredeceğiz. İnanıyorum ki sizler ülkemize ve asil milletimize hizmet bayrağını bizden daha ilerilere taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.

        - Bakan Güler gençlerin sorularını cevapladı

        Bayburt Üniversitesinde okuyan bir öğrencinin Türkiye Yüzyılı'nın milli savunma vizyonuna ilişkin sorusu üzerine Güler, şu yanıtı verdi:

        "Bugün dünyanın en pahalı arazisinin üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla her zaman bizim etrafımızda ülkemize karşı bir tehdit, tehlike, risk ve tehdit mutlaka olacaktır. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Bugün savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranımız yüzde 80'leri geçti. Özellikle KAAN uçağımızın yani beşinci nesil bir uçağımızın uçacağına, gerçek dostlarımız hariç kimse ihtimal vermiyordu. Ama uçağımız uçuşunu yaptı ve emniyetle yere indi."

        Güler, bir asker olarak ömür geçirmenin nasıl bir his olduğu sorusunu ise "Yaklaşık 50 yıl askerlik yaptıktan sonra bu yıl bakanlık görevine atandım. Aslında vatanıma ve milletime yeteri kadar borcumu ödeyip ödeyemediğimi hala düşünmekteyim. Sizlere de tavsiyem memleketimize borcunuzu ödemek için var gücünüzle gece gündüz çalışmanızdır." şeklinde cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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