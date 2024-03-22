Bakan Güler: Dünyanın en pahalı arazisinde yaşıyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bugün dünyanın en pahalı arazisinin üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla her zaman bizim etrafımızda ülkemize karşı bir tehdit, tehlike, risk ve tehdit mutlaka olacaktır. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Bugün savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranımız yüzde 80’leri geçti” dedi.

Memleketi Bayburt’u ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerle bir araya geldi, ‘Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması’ adlı programda konuşan Bakan Güler, gençlere tavsiyelerde bulundu. Güler, “Siz, gençlerimiz için ne yapsak azdır. Zira bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin kaliteli bir eğitim alması, kendini en iyi şekilde yetiştirmesi, huzur ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Temennimiz ve beklentimiz; ülkemizin daha güçlü yarınlara ve kariyeriniz için kendinizi çok yönlü olarak daima geliştirmenizdir. Öğrenmeye açık olun, okuyun, araştırın ve yeni yetenekler edinin. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, çağı yakalamak, hatta geleceğin teknolojilerine şimdiden vakıf olmak sizi her zaman bir adım önde tutacaktır. Hayal kurun ve büyük bir inanmışlıkla hayallerinizin peşinden koşun” dedi.

‘MİLLİ, MANEVİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERLER SAHİP ÇIKIN’ Milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkılmasının önemine değinen Güler, “Çalışmak, hayatınızın ana felsefesi, sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçmeyeceğiniz iki meziyetiniz olmalıdır. Aynı zamanda milli, manevi ve kültürel değerlerimize nerede olursanız olun daima sahip çıkınız. Büyük bir gurur ve heyecanla atalarımızdan devraldığımız ve taşıdığımız bu bayrağı daha büyük umutlarla sizlere devredeceğiz. İnanıyorum ki sizler ülkemize ve asil milletimize hizmet bayrağını bizden daha ilerilere taşıyacaksınız. Bu vesileyle her birinize başarılarla dolu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ ÜRETİM YÜZDE 80’İ GEÇTİ Soruları da cevaplandıran Bakan Güler, bir öğrencinin “Türkiye Yüzyılı’nın savunma sanayi yaklaşımı ve milli savunma vizyonu nedir?” sorusuna “Bugün dünyanın en pahalı arazisinin üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla her zaman bizim etrafımızda ülkemize karşı bir tehdit, tehlike, risk ve tehdit mutlaka olacaktır. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Bugün savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranımız yüzde 80’leri geçti. Özellikle KAAN uçağımızın yani beşinci nesil bir uçağımızın uçacağına, gerçek dostlarımız hariç kimse ihtimal vermiyordu. Ama uçağımız uçuşunu yaptı ve emniyetle yere indi” yanıtını verdi.