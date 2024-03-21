Milli Savunma Bakanı Güler: Ülkemiz, dünyada yükselen bir güç durumundadır

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Ülkemiz, köklü tarihi stratejik büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli milli ve modern savunma sanayisi ve her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada yükselen bir güç durumundadır.” dedi.

Bayburt’ta gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Mustafa Eldivan’ı ziyaret etti. Ardından şehit aileleri ve gazilerle iftar programına katılan Bakan Güler, şehit aileleri ve gazilerle oruç açtı. İftar öncesi konuşan Bakan Güler, “Aziz şehitlerimizin silah arkadaşları Mehmetçik, onların bıraktıkları şanlı sancağı gururla taşıyorlar. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve kıymetli ailelerimizin gözyaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz. Kahraman ordumuz, ülkemiz ve asil milletimizin hakkına hukukuna saldıran hain terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız. Başarı ile sürdürdüğümüz operasyonlarımız eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecektir. Değerli kardeşim, ülkemiz, köklü tarihi stratejik büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli milli ve modern savunma sanayisi ve her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada yükselen bir güç durumundadır. Özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; içeride daha gelişmiş, dışarıda ise çok güçlü sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir” diye konuştu.