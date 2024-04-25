Bayburt Valiliğinden "5 ayrı lüks makam arabası kullanıldığı" iddialarına yalanlama:
Bayburt Valiliği, Valiliğin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bayburt Valiliği, Valiliğin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bayburt Valiliği, X sosyal medya platformunda bir hesap tarafından paylaşılan "Valinin kullandığı 5 ayrı lüks makam arabası var. En son alınan 2022 model Porche SUV'un halihazırda fiyatı 18,9 milyon lira" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valiliğimizin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bayburt Valiliği makam hizmetlerinde Bakanlığımızca tahsis edilmiş bulunan 2022 model Audi A6 marka araç kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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