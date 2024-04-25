Bayburt Valiliğinden "5 ayrı lüks makam arabası kullanıldığı" iddialarına yalanlama:

Bayburt Valiliği, Valiliğin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bayburt Valiliği, X sosyal medya platformunda bir hesap tarafından paylaşılan "Valinin kullandığı 5 ayrı lüks makam arabası var. En son alınan 2022 model Porche SUV'un halihazırda fiyatı 18,9 milyon lira" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bayburt Valiliği makam hizmetlerinde Bakanlığımızca tahsis edilmiş bulunan 2022 model Audi A6 marka araç kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."