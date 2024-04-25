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        Bayburt Valiliğinden "5 ayrı lüks makam arabası kullanıldığı" iddialarına yalanlama:

        Bayburt Valiliği, Valiliğin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 22:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:50
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        Bayburt Valiliğinden "5 ayrı lüks makam arabası kullanıldığı" iddialarına yalanlama:
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        Bayburt Valiliği, Valiliğin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Bayburt Valiliği, X sosyal medya platformunda bir hesap tarafından paylaşılan "Valinin kullandığı 5 ayrı lüks makam arabası var. En son alınan 2022 model Porche SUV'un halihazırda fiyatı 18,9 milyon lira" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valiliğimizin araçlarının marka, modeli ve sayılarına ilişkin X sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımdaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bayburt Valiliği makam hizmetlerinde Bakanlığımızca tahsis edilmiş bulunan 2022 model Audi A6 marka araç kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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