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        Bayburt Valisi Eldivan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:22
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        Bayburt Valisi Eldivan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Eldivan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılına erişmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

        "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle dualarla açılan TBMM'nin, istiklal ve istikbal mücadelesinin öncüsü olduğunu vurgulayan Eldivan, "Meclisimiz istiklal ve istikbal mücadelemizin öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. Bu birlik ve beraberlik aziz milletimizi zafere ulaştırmış, işgal altındaki topraklarımız yeniden hürriyetine ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

        Eldivan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, meclisin kuruluşunu çocuklara emanet ve armağan ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şanla şerefle dolu kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin geleceği, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki gelecekte Türkiye'miz sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüreklerinde taşıdıkları umutları ve hayalleri ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir. Çocuklarımızın umutlarının yeşertilmesi, milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, şahsiyet ve vizyon sahibi nesiller olarak yetişmesi hepimize ait bir sorumluluktur. Bu mesuliyet aynı zamanda yurdumuzu canları pahasına bize miras bırakan şehitlerimiz ve gazilerimize borcumuzu da ifade etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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