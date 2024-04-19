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        Bayburt'ta hafızlık öğrencileri belgelerini aldı

        Bayburt Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:31
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        Bayburt'ta hafızlık öğrencileri belgelerini aldı
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        Bayburt Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp öğrenciler için tören düzenlendi.

        Müftülük binasında düzenlenen törende, Müftü Vekili Abdullah Aksoy, 7 öğrenciye hafızlık belgesini takdim etti.

        Aksoy, Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan kıyamete kadar korunacağını belirterek, bu sürede en büyük rolü de hafızların üstlendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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