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        Bayburt'ta karlı dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı

        BAYBURT'ta Soğanlı Dağları mevkisinde otomobillerinin kara saplanması nedeniyle yolda mahsur kalan 4 turist, ekiplerin 3 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:10
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        Bayburt'ta karlı dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
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        BAYBURT'ta Soğanlı Dağları mevkisinde otomobillerinin kara saplanması nedeniyle yolda mahsur kalan 4 turist, ekiplerin 3 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

        Bayburt üzerinden Trabzon'un ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gitmek isteyen Bulgaristan, Belçika ve Finlandiya uyruklu 4 turistin içerisinde bulunduğu otomobil, dün akşam saatlerinde Soğanlı Dağları mevkisinde kara saplandı. Turistler yolda kalırken, durumun yetkililere bildirilmesi ile bölgeye, İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonrası yolda kalan turistler, kurtarılarak kent merkezine getirildi. Durumları iyi olan turistler, otele yerleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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