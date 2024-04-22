Bayburt'ta karlı dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı

Bayburt üzerinden Trabzon'un ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gitmek isteyen Bulgaristan, Belçika ve Finlandiya uyruklu 4 turistin içerisinde bulunduğu otomobil, dün akşam saatlerinde Soğanlı Dağları mevkisinde kara saplandı. Turistler yolda kalırken, durumun yetkililere bildirilmesi ile bölgeye, İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonrası yolda kalan turistler, kurtarılarak kent merkezine getirildi. Durumları iyi olan turistler, otele yerleştirildi.

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