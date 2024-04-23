Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        İlkbaharda coşkun akan Çoruh Nehri rafting tutkunlarını ağırlıyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh Nehri, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkbaharda coşkun akan Çoruh Nehri rafting tutkunlarını ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh Nehri, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.

        Son yıllarda uluslararası ödüllü müzeleri ve tarihi mekanlarıyla kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Bayburt, doğa sporlarına elverişli coğrafyasını da ön plana çıkararak daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedefliyor.

        Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 450 kilometre boyunca akan Çoruh Nehri'nin mevcut rafting rotalarına kentten geçen kısmını da ekleyerek yeni parkurların turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

        Ekoturizmin canlandırılması için gerçekleştirilen keşifler sonucu nehrin kent sınırları içinden geçen, biri yaz, biri de bahar aylarında kullanılmak üzere belirlenen 20 kilometrelik parkurlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Yılın bu döneminde karın erimesiyle daha coşkun akan nehirde, botlara binen adrenalin tutkunları, Kopuz Köprüsü mevkisinden şehir merkezine kadar yaklaşık 6 kilometrelik parkurda Çoruh Nehri'nin azgın sularında kürek çekerek heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

        - "Çoruh Nehri'nin doğasını tatmak isteyenleri buraya bekliyoruz"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, AA muhabirine, Çoruh Nehri'nin, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olması dolayısıyla adrenalin tutkunları için mükemmel olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda İl Müdürlüğünce nehrin kent sınırları içinden geçen bölümlerinde yeni rotaların keşfedildiğini belirten Kurtoğlu, "Geçen yıl Çoruh Nehri'nde birçok profesyonel ve amatör sporcu tarafından rafting yapıldı. Bu sporu yaparken hem Çoruh Nehri'nin bulunduğu vadinin doğal güzelliklerini gördüler hem de rafting heyecanını yaşadılar." dedi.

        Bu yıl da Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yeni sezonu açtıklarını kaydeden Kurtoğlu, "Her gün yaklaşık 10 ila 20 kişilik gruplarla rafting yapılıyor. Ağustosun başına kadar Çoruh'taki etkinliklerimiz sürüyor. Tüm rafting tutkunlarını hatta bugüne kadar bu sporu yapmayanları, Çoruh Nehri'nin doğasını tatmak isteyenleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

        Kurtoğlu, ziyaretçilerin girdaplar ve sert akıntıların bulunduğu nehirde rafting yaparken büyük heyecan yaşadığını sözlerine ekledi.

        - "Özellikle bu mevsimde Çoruh daha coşkun akıyor"

        Nehirde rafting yapan Can Abdulbaki Bozo da heyecanlı ve keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

        Hem profesyonel hem de amatör birçok kişinin sezon boyunca Çoruh'ta rafting yaptığını ifade eden Bozo, şunları kaydetti:

        "Özellikle bu mevsimde Çoruh daha coşkun akıyor. Dolayısıyla raftinge daha elverişli oluyor. İnşallah sezon boyunca rafting etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Memleketimizde bu gibi etkinlikleri yapabilmek bizi mutlu ediyor. Bize eşlik etmek isteyen tüm arkadaşlarımızı da misafir etmekten mutluluk duyarız. Burada sadece spor yapmıyoruz aynı zamanda Bayburt'un doğal güzelliklerine de eşlik etmiş oluyoruz. Birçok turist kafilesi de buraya geliyor, onları da burada misafir ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Nazlı Sinem’in davasında flaş karar!
        Nazlı Sinem’in davasında flaş karar!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutla...
        Belediye Başkanı Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutla...
        Bayburt Valisi Eldivan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesaj...
        Bayburt Valisi Eldivan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesaj...
        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı
        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı
        Bayburt'ta karlı dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
        Bayburt'ta karlı dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
        Bayburt'ta kar nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
        Bayburt'ta kar nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
        Bayburt'ta hafızlık öğrencileri belgelerini aldı
        Bayburt'ta hafızlık öğrencileri belgelerini aldı