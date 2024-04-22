Belediye Başkanı Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, 23 Nisan 1920'nin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasi temellerinin de atıldığı bir gün olduğunu belirtti.

Çocukların geleceğin Türkiye'sini inşa edecek, barış içerisinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceğini aktaran Memiş, "Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın çabalarıyla gelecekte de dünya devletleri arasında, hak ettiği seçkin yerde olmaya devam edecektir. Bizler de sizlere armağan edilmiş bu özel bayramda yeşil, modern ve daha güzel bir Bayburt'un sizlerin olması için her zamankinden daha fazla çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.