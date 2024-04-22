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        Belediye Başkanı Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:41
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        Belediye Başkanı Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Memiş, mesajında, 23 Nisan 1920'nin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasi temellerinin de atıldığı bir gün olduğunu belirtti.

        Çocukların geleceğin Türkiye'sini inşa edecek, barış içerisinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceğini aktaran Memiş, "Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın çabalarıyla gelecekte de dünya devletleri arasında, hak ettiği seçkin yerde olmaya devam edecektir. Bizler de sizlere armağan edilmiş bu özel bayramda yeşil, modern ve daha güzel bir Bayburt'un sizlerin olması için her zamankinden daha fazla çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve TBMM'nin kuruluşundan bugüne ebediyete irtihal eden demokrasi kahramanlarını rahmetle anan Memiş, TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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