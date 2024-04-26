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        Bayburt'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar dron yardımıyla bulundu

        Bayburt'ta köylülerin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:06
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        Bayburt'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar dron yardımıyla bulundu
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        Bayburt'ta köylülerin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde çarşamba günü meraya bırakılan 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Jandarma, dron destekli iki günlük aramanın ardından hayvanları Bani mezrasında buldu.

        Hayvanlarını teslim alan köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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