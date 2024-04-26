Bayburt'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar dron yardımıyla bulundu
Bayburt'ta köylülerin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Bayburt'ta köylülerin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde çarşamba günü meraya bırakılan 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma, dron destekli iki günlük aramanın ardından hayvanları Bani mezrasında buldu.
Hayvanlarını teslim alan köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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