Bayburt'ta orman işçisi tilkiyi kekle besledi

Tilki, Taşçıoğlu'nun yanına yaklaşarak yere bıraktığı kekin bir kısmını yedi, bir kısmını da araziye gömdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Müdürlüğün arazisinde çalışma yapan Muttalip Taşçıoğlu, burada gezinen bir tilki gördü. Taşçıoğlu, aç kaldığını düşündüğü hayvanı elindeki keki göstererek yanına çağırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.