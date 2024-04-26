Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta orman işçisi tilkiyi kekle besledi

        Bayburt'ta Orman İşletme Şube Müdürlüğü personeli yanına yaklaşan tilkiyi kekle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta orman işçisi tilkiyi kekle besledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta Orman İşletme Şube Müdürlüğü personeli yanına yaklaşan tilkiyi kekle besledi.

        Müdürlüğün arazisinde çalışma yapan Muttalip Taşçıoğlu, burada gezinen bir tilki gördü. Taşçıoğlu, aç kaldığını düşündüğü hayvanı elindeki keki göstererek yanına çağırdı.

        Tilki, Taşçıoğlu'nun yanına yaklaşarak yere bıraktığı kekin bir kısmını yedi, bir kısmını da araziye gömdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

        Taşçıoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!

        Benzer Haberler

        Bayburt Valiliğinden "5 ayrı lüks makam arabası kullanıldığı" iddialarına y...
        Bayburt Valiliğinden "5 ayrı lüks makam arabası kullanıldığı" iddialarına y...
        AK Parti Bayburt Milletvekili Ateş'ten İl Genel Meclisi'ne ziyaret
        AK Parti Bayburt Milletvekili Ateş'ten İl Genel Meclisi'ne ziyaret
        İlkbaharda coşkun akan Çoruh Nehri rafting tutkunlarını ağırlıyor
        İlkbaharda coşkun akan Çoruh Nehri rafting tutkunlarını ağırlıyor
        Belediye Başkanı Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutla...
        Belediye Başkanı Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutla...
        Bayburt Valisi Eldivan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesaj...
        Bayburt Valisi Eldivan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesaj...
        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı
        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı