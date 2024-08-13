Bayburt'ta sıcak havadan bunalanlar Sırakayalar Şelalesi'nde serinliyor

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden dökülen Sırakayalar Şelalesi, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oldu.

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