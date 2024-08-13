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        Bayburt'ta sıcak havadan bunalanlar Sırakayalar Şelalesi'nde serinliyor

        Bayburt'ta serinlemek isteyenler Sırakayalar Şelalesi'ni tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:06 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:12
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        Bayburt'ta sıcak havadan bunalanlar Sırakayalar Şelalesi'nde serinliyor
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        Bayburt'ta serinlemek isteyenler Sırakayalar Şelalesi'ni tercih etti.

        Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

        Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden dökülen Sırakayalar Şelalesi, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oldu.

        Doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar, ayaklarını suya sokarak serinliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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