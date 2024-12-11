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        Bayburt Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Bayburt Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek "Küçük Kaşifler Bayburt'ta Doğanın İzini Sürüyor" projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:22
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        Bayburt Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Bayburt Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek "Küçük Kaşifler Bayburt'ta Doğanın İzini Sürüyor" projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından imzalanan protokol ile 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanması planlanan projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli kaynak ve desteklerin temin edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

        Protokol kapsamında üniversitenin, projenin tanıtımına, materyal desteğine ve gerekli akademik altyapının sağlanmasına yönelik katkılar sunacağı bildirildi.

        Açıklamada, Türkmen'in şu görüşlerine yer verildi:

        "Bayburt Üniversitesi olarak, toplumumuzun her kesimine dokunan projelere destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu proje, genç kaşiflerimizin doğayla olan bağlarını güçlendirmelerine, çevresel farkındalık kazanmalarına ve bilimle tanışmalarına önemli katkılar sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, ilimizdeki gençlerimize ilham olacağına ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunacağına inanıyorum. Üniversite olarak akademik ve teknik anlamda projenin her aşamasında yanlarında olacağız."

        İl Milli Eğitim Müdürü Güney de geniş kapsamlı ve çok paydaşlı ulusal projelerdeki deneyim ve yetkinlik paylaşımlarının Bayburt'un görünürlüğü, tanınırlığı ve eğitimle özdeşleşen bir şehir olarak bilinmesi bakımından önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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