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Bayburt’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

İHA

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bayburt'ta Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma çığ uyarısında bulundu.

Bayburt’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bayburt’ta Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma çığ uyarısında bulundu.
Kar yağışının ardından soğuk havaların devam ettiği Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bayburt’un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe’de 9, Demirözü’nde 7 derece oldu. Kop Kayak Merkezinde ise en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece oldu.
Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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