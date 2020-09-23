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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor

DHA

3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT'ta yerin 5 metre altındaki 3 bin yıllık Aydıntepe yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açılan Roma dönemine ait yer altı şehri, ilgi görüyor. 
İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe yer altı şehrinin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında, 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yer altı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor. Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yer altı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi, diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe yer altı şehri, koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatıldı. Bir süre önce yeniden kapılarını açan yer altı şehrini, 3 ayda 30 bin kişi ziyaretçi etti.
`HER GELMEMİZDE HEYECANLANIYORUZ´
Yer altı şehrini ziyaret eden Murat Zozuk, "Arkadaş grubuyla geliyoruz ve her gelmemizde aynı heyecanı yaşıyoruz. Yeni düzenlemeler yapılmış, bazı noktalarda kazılar devam ediyor. Dışarı çok sıcak ama yer altı şehrinin içi çok serin, serinlemek isteyenler de buraya gelebilir" ifadelerini kullandı.
Ziyaretçilerden Murat Haşlak ilk kez geldiğini belirterek, "Yer altı şehri çok güzel. Herkesin gezmesi gerekir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-09-23 12:10:57

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