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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih GS maçı şifresiz mi izlenecek? - Galatasaray Haberleri

        Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Bayern Münih Galatasaray maçı için artık geri sayıma geçilmiş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Sarı kırmızılı futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın günü, saati, yayıncı kanalı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'lerine dair bilgileri bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:57
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta için beklenen tarih geldi çattı. 2. tura yükselmek adına oldukça kritik karşılaşmaların oynanacağı haftada temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.. İşte, söz konsu mücadeleye günler kala A Grubu'ndaki son durumu ve temsilcimizin kalan maç programını derledik!

        2

        BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.

        Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)

        2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)

        3- Kopenhag / 1 Puan (-1 av)

        4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        4

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi

        5

        GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray (23:00)

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United (20:45)

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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