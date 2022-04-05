Bundesliga'nın 28. haftasında rakibi Freiburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un kaybetmesiyle puan farkını 9'a çıkardı. Bayern Münih'in gollerini Goretzka, Gnabry, Coman ve Sabitzer attı. Bavyera ekibi puanını 66 yaptı ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğa biraz daha yaklaştı.

Freiburg - Bayern Münih maçını farklı kılan durum ise maç sırasında konuk ekipte 12 futbolcunun 20 saniye boyunca sahada mücadele etmesi oldu.

HAKEM FARK ETMEDİ

Dakika 86'ya geldiğinde değişiklik tabelasında Kingsley Coman'ın numarası yandı, Fransız oyuncunun yerine ise Sabitzer girdi ancak Coman oyundan çıkmadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih 12 kişiyle oynarken Coman da futbol aksiyonlarına dahil oldu ancak konuk ekip 12 kişi oynadığı sürede gol atamadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih'in 12 oynadığını fark edemeyen hakem durum anlaşılınca Coman'ın çıkmasını istedi ve oyun hakem atışıyla yeniden başladı.

RESMİ İTİRAZ GELDİ

Freiburg, ligin 28. haftasında Bayern Münih ile oynadığı ve 4-1 yenildiği karşılaşmada rakibin bir süre sahada 12 oyuncu bulundurduğu gerekçesiyle müsabakanın sonucuna itiraz etti.