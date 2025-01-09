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        Haberler Ekonomi Enerji Bayraktar: 170 bin varil petrol üretiyoruz - Enerji Haberleri

        Bayraktar: 170 bin varil petrol üretiyoruz

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dışarıda daha aktif olmamız lazım. Hem içerde hem dışarda toplam 170 bin varil günlük petrol üretiyoruz. 1 milyon ihtiyacı var. Yüzde 20'lere yaklaşıyoruz. Bunu artırmamız gerekiyor. Somali'ye gidiyoruz. Libya'da arıyoruz. Enerji diplomasisini artırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:26
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        Bayraktar: 170 bin varil petrol üretiyoruz
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

        Bayraktar "Suriye'nin altyapısı için BM'nin yaptığı bir çalışma var. 500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Suriye'nin istikrarı kazanmasıyla beraber kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırmak da konuşulabilir. Suriye 2002 yılında 630 bin varil günlük petrol üreten bir ülke. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye ihtiyacının yüzde 60'ı diyebiliriz. Bu rakam tabi savaş nedeniyle düştü. Bunları ekonomiye kazandırmak altyapı çalışmaları açısından çok önemli." dedi.

        PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

        Türkiye'de de petrol aradıklarını dile getiren Bayraktar "İyi çalışmalarla Suriye'deki potansiyel artabilir. 600 bin varil azaldı. O sahalar profesyonel elle işletilmedi. Terör eliyle üretilen sahalardan bahsediyoruz. Profesyonel ellerde bu rakam artabilir." dedi

        Bakan Bayraktar "Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Ham petrol olduğu gibi kullanılmıyor. Rafinelerinde işlendikten sonra araçlarda kullanılabiliyor. O işlem yapılırken bu petrol daha rahat işlenebiliyor. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde. Saha çok verimli." ifadelerini kullandı.

        "GABAR'DAKİ KEŞİFTE 100 BİN VARİLE ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Bayraktar "Gabar bizim 2021 yılında yaptığımız bir keşif. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Bu yılki üretimimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi. 29 Aralık itibariyle günlük yurtiçi üretimimiz 127 bin varil oldu. Gabar dahil. Gabar terörle anılan bir yerdi. Neden Türkiye'ye terörle meşgul edilmiş anlaşılıyor. Şırnak 2024 yılında Türkiye'de ekonomisi en çok büyüyen il. 3 bini üzerinde o dağlarda çalışanımız var. Çoğunluğu o bölgeden. Şırnak petrol kenti haline dönmüş durumda. İktisadi petrolün yanında sosyal bir dönüşüm de var. Geçmişte gidilemeyen o dağlara 540 km yol yaptık. Biz bu çalışmaları sürdürdükçe üretim artacak. Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var. Arama faaliyetlerimiz devam edecek. Yaptığımız operasyon 4 km yerin altında. Gabar'da biraz farklı çalışıyor. Her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor. 2025 için daha endüstrinin standartlarına uygun çalışılarak bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkarılacak."

        "Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var. Yaklaşımımız geleneksel yaklaşımların ötesinde. 2016-2017 yılında yeni stratejimizi açıkladık. Gidilmedik ve aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız dedik. 35 bin varilde 70 bin varile geldik. İki kat büyük büyüme ama Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla. Onun için Türkiye'de aramaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dışardaki arama çalışmalarımızı da yoğunlaştırmamız lazım. 71 bin varil, yıllık 2 milyar dolar tutarında. Şuan ki ekonomik değeri bu. Bunu bir fabrika olarak düşünün. Buraya yatırımımızı yaptık. İşin boyutu çok büyük. Bu 2 milyar dolar içerde kalıyor, dışarı vermiyoruz. Hem ekonomik hem de sosyal katkı sağlıyor. Oranın o gençleri dağa çıkmıyor ve şimdi orada çalışıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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