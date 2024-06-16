Bayramda çocukla seyahat için ipuçları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ailelerin çocuklarıyla seyahat ederken dikkat etmeleri gerekenleri anlattı. Gerek aile ziyaretleri gerekse yaz tatillerinde yapılması gerekenlere değinen Seçkin, bayram tatilinin sıcak yaz günlerine denk gelmesiyle sıcaklara karşı alınabilecek önerileri sıraladı.

YAZIN BEBEKLERE ÇORAP GİYDİRMEYİN

Dr. Şirin Seçkin, "Çocuklar da erişkinler gibi sıcaktan çok etkileniyor. Çocuk ne kadar küçükse o kadar çok etkileniyor çünkü vücudu kendini tam soğutma becerisine sahip değil. Yaz aylarında bebekleri ve çocukları biz nasıl giyiniyorsak o şekilde giydirmeliyiz. Bebek bezliyse sadece bezli kalabilir, daha büyükse tek kat bir kıyafet yeterlidir. Örneğin; 2 aylık bir bebeğe bile çorap giydirilmemeli. İnsan vücudunun kliması el ve ayaklardır. Biz çocuğa çorap giydirirsek kendini hiç soğutamaz hale gelecek. Başlarına şapka ve aydınlık günlerde de güneş gözlüğü takmak gerekir. Bebekler bile takabiliyor, internette bile satılan arkadan bantlı gözlükler var. Gözlük olmuyorsa da siperlikli bir şapka ile güneşin göze gelmesi engellenmeli" dedi.

REKLAM SEYAHAT ÇANTASINDA NE OLMALI? Seyahat çantasında olması gerekenlere değinen Dr. Seçkin, "Ateş düşürücü, ishal ve kusmalara karşı probiyotik, arı ve sinek sokmalarına karşı ya da düşmelere karşı bir antibiyotikli krem ya da pomat ve kaşınmayı gideren kortizonlu bir krem götürmek gerekir. Bir de burun spreyi götürülebilir. Bunlar dışında gerekli olacak her şey eczanelerden de temin edilebilir" diye konuştu. AŞIRI SICAKLARDA KLİMA KULLANILMALI Bebeklerin, çocukların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiğini söyleyen Seçkin, klimanın önemli olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "İster küçük isterse büyük bebek olsun klimasız ortamda uyku kalitesi bozuluyor. İnsanlar en kaliteli uykuyu 18-22 derece arasında uyuyor. Dolayısıyla evde, otelde klima çalıştırılabilir; ancak klimanın bebeğin üstüne üflememesine dikkat edilmelidir."

BEBEKLER NE ZAMAN UÇAĞA BİNEBİLİR? Dr. Seçkin, bir haftalık bebeğin bile uçağa binebileceğini ifade ederek, "Bebeğin uyku düzenini bozmayacak saatlere dikkat edilmeli. Uçakların inişinde ve kalkışında bebeklerin kulaklarında basınç oluşmaması için anne bebeği emzirebilir, emzik verebilir ya da çocuk daha büyükse yudum yudum su içirilebilir. Çocuğun burnunda tıkanıklık varsa sprey ile burnun açık kalması sağlanır. Uzun araba yolculuğu yapılacaksa da arabanın ısısını uygun bir şekle getirip yolculuklara böyle başlanabilir" şeklinde konuştu. UZUN ARABA YOLCULUKLARINDA SIK SIK MOLA VERİLMELİ Bebeklerin aşırı gürültü ve kalabalığı tehdit edici bulduğunu kaydeden Dr. Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Aşırı uyarılma nedeniyle huzursuz olup ağlayabiliyorlar. Aile ziyaretleri olacak. İnsanlar aile ziyaretlerinde bir anda bebeğin başına kalabalık halde toplanmamalı. Aşırı uyarı bebeği huzursuz eder. Dolayısıyla bebeği daha sakin bir ortama alıp uyutmaya çalışmak gerekir. Tatile gidildiyse de gürültülü yerlerden uzak durmak gerekir. Uzun araba yolculukları söz konusuysa sık sık molalar vermek gerekir."