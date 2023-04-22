Bayramda dışarıya çıkan İstanbullular yoğunluk oluşturdu

Bayramda kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar nedeniyle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunlaştı. Kalabalıklaşan şehitlik ve kabirleri ziyarete gelenler de Edirnekapı'da metrobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluğa neden oldu. Kentin Anadolu Yakası'nda da Kadıköy Meydanı, Caddebostan ve Maltepe sahilinde insan yoğunluğu yaşandı.