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Kanuna göre, Kurban Bayramı tatili arefe günü 28 Haziran Salı saat 13.00te başlayacak ve cumartesi günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamayla pazartesi ve salı günü öğleye kadar olan 1,5 günlük sürede kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağını duyurdu. Böylece kamu görevlileri 9 gün bayram tatili yapabilecekler.

Kamuda çalışanlar için ilan edilen idari izin kararı özel sektörde çalışan işçileri kapsamıyor. Özel sektör çalışanlarının 9 gün bayram tatili yapabilmesi için yıllık izinle birleştirmeleri gerekiyor.

İş Kanunu’na göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılmıyor. Buna göre, 24 Haziran Cumartesi gününden başlayarak 2 Temmuz Pazar gününe kadar yıllık izin kullanan bir işçi fiilen 9 gün tatil yapmasına karşın, 2 gün hafta tatili ve 4.5 gün Kurban Bayramı tatili düşüldükten sonra cumartesi, pazartesi ve salı günü öğleye kadar olan süre için olmak üzere toplam 2.5 gün yıllık izin kullanmış sayılacak.

BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİ ÜCRETİNİ ALIR

Bazı sektörlerde 9 gün süreyle tatil uygulanırken, bazılarında gruplar halinde çalışmaya devam ediliyor. Turizm, sağlık personeli ile özel güvenlik görevlileri bayram günlerinde de çalışmak zorunda kalıyor.

Kanun uyarınca, milli bayram ve dini bayramlarda çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücret tutarında ödeme yapılması gerekir.

BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET YERİNE İZİN VERİLEMEZ

Bazı işyerlerinde hafta tatilinde çalışan işçilere fazla mesai ücreti ödemek yerine hafta içinde izin kullandırılabiliyor. Kanun buna müsaade ediyor.

Ancak, bazı işyerlerinde bayramda çalışan işçiler için de aynı uygulamaya gidildiği görülüyor. Bayramda çalışmaya karşılık hafta içinde izin kullandıran işletmeler olabiliyor. İşte bu kanuna uygun değil. Bayramda çalışan işçinin ücreti ödenmek zorunda.

Bayramda çalıştığı halde, çalıştığı günlere ait fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi, iş akdini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. Ancak, işçinin bayramda çalıştığını ve bu çalışmasının karşılığı ücreti alamadığını kanıtlaması gerekir.

TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR

İş Kanunu uyarınca, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin topluca tatil edilmesi durumunda işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Örneğin, işveren, 9 gün süreyle tatil yapılan işyerinde çalışılmayan günler için, izleyen 4 aylık dönemde telafi çalışması yapılmasını isteyebilir. Ancak, telafi çalışması günde üç saatten fazla olamayacağı gibi hafta tatilinde veya başka bayramlarda çalışma şeklinde yaptırılamaz.

YILDA 15.5 GÜN BAYRAM VE GENEL TATİL

Kanunda, 29 Ekim “Ulusal Bayram”, diğer resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve 15 Temmuz ise “genel tatil günü” kabul ediliyor.

Bayram ve genel tatil günü süreleri şöyle:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 1.5 gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün

30 Ağustos Zafer Bayramı: 1 gün

Ramazan Bayramı: 3.5 gün

Kurban Bayramı: 4.5 gün

Yılbaşı tatili: 1 gün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün