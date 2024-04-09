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        Haberler Gündem Arefe günü ve bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2024 Ramazan Bayramı ve Arefe günü noterler tatil mi, çalışıyor mu?

        Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? Arefe günü noterler çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, noterlerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bilindiği gibi resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, bazı şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 2024 Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü noterlerin çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 08:40 Güncelleme: 09.04.2024 - 08:40
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        Ramazan Bayramı öncesinde, bayramda noterler açık mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunacak olanlar, "Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2023 Ramazan Bayramı'nda noterler tatil mi, hizmet verecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

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        BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

        Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca hizmet vermeyecek.

        Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.

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        NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

        Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

        Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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