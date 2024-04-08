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        Haberler Gündem Bayramda ve arefe günü marketler açık mı, kapalı mı? 9-12 Nisan 2024 arefede ve Ramazan Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

        Bayramda ve arefe günü marketler açık mı, saat kaça kadar açık?

        Bayramda ve arefe günü market çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanacak olan Ramazan Bayramı öncesi "Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, 9-12 Nisan 2024 bayramda ve arefe günü Migros, A101, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatlerini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:52
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        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde değişilik yaşanıyor. Bu bağlamda BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. İhtiyaçlarını gidermek için markete gitmek isteyenler "Bayramda ve arefe günü A101, ŞOK, BİM marketler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair detaylar...

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        BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

        Arefe günü tüm şubeler normal çalışma saatlerine göre hizmet verecek. Ancak geçtiğimiz senelerde bayramın ilk günü bazı zincir marketler tatil vermişti. Konuya ilişkin marketlerden henüz resmi bir açıklama gelmezken; kesin bilgi için gitmek istediğiniz şubeyi arayabilirsiniz.

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        BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

        Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterirken arefe günü tüm şubeler normal mesai saatlerinde çalışacak. Ramazan Bayramı'nda da birçok marketin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. İşte, bayramda BİM, A101, ŞOk ve Migros çalışma saatleri...

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        2024 BİM, ŞOK VE A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM, ŞOK ve A101 zincir marketleri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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        CARREFOURSA VE MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        CarrefourSA ve Migros marketin bazı şubeleri 08.00'de açılırken; bazı şubeler ise 09.00'da kepenklerini açıyor. Ancak tüm şubeler 22.00'de kapanıyor.

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