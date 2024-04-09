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        Haberler Gündem Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, ne zaman? 10 Nisan 2024 Ramazan Bayram'ında hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz?

        Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayram'ında hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz?

        Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor. 3 gün sürecek bayram tatilinde gezecek ve bayram ziyaretlerinde bulunacak olanlar "Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Ramazan Bayramı'nda hangi otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:20
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        Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Karara göre; Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Arabasıyla seyahat edecek olanlar bayramda hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki, Ramazan Bayram'ında hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi olacak? İşte, konuya dair detaylar...

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        RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

        Bayramda ücretsiz olacak köprüler ve otoyollara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

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        BAYRAMDA HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

        Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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        BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLİ Mİ?

        Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.

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