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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bayramda ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 9-10-11-12 Nisan 2024 Arefe ve Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? - Merak Edilenler Haberleri

        Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı?

        Ramazan Bayramı coşkusu yurdun bir yanında hissedilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari izin kapsamında bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Bu bağlamda gözler "Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 9-10-11-12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı ve arefe günü bankaların çalışma saatlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:36
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        Yurt genelinde Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Bu yıl bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları 9 günlük idari izin yapabilecek. Bu bağlamda "Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

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        BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

        İdari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Bankaların, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine göre açık olmasından kaynaklı olarak 9 günlük idari izinden yararlanamıyorlar.

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        BAYRAMDA BANKALAR 9 GÜN TATİL Mİ?

        Ramazan Bayramı 9 günlük tatil sadece devlet memurlarını kapsayacak. İdari iznin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirmesi sebebiyle özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek.

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        AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?

        Buna göre; özel ve kamu bankaları 8 Nisan Pazartesi günü tam gün; 9 Nisan Salı günü ise yarım gün çalışacak şekilde mesai yapacak. 10-12 Nisan tarihleri arasında ise kapalı olacak. Araya hafta sonunun da girmesi sebebiyle bankalar, 15 Nisan Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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