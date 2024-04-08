Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı?
Ramazan Bayramı coşkusu yurdun bir yanında hissedilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari izin kapsamında bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Bu bağlamda gözler "Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 9-10-11-12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı ve arefe günü bankaların çalışma saatlerine ilişkin detaylar...
Yurt genelinde Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Bu yıl bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları 9 günlük idari izin yapabilecek. Bu bağlamda "Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
İdari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Bankaların, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine göre açık olmasından kaynaklı olarak 9 günlük idari izinden yararlanamıyorlar.
BAYRAMDA BANKALAR 9 GÜN TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı 9 günlük tatil sadece devlet memurlarını kapsayacak. İdari iznin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirmesi sebebiyle özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek.
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?
Buna göre; özel ve kamu bankaları 8 Nisan Pazartesi günü tam gün; 9 Nisan Salı günü ise yarım gün çalışacak şekilde mesai yapacak. 10-12 Nisan tarihleri arasında ise kapalı olacak. Araya hafta sonunun da girmesi sebebiyle bankalar, 15 Nisan Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak.