Yurt genelinde Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Bu yıl bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları 9 günlük idari izin yapabilecek. Bu bağlamda "Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...