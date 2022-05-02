Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Her abyram olduğu gibi bu bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul belediyelerinden son dakika toplu taşıma kararı geldi. İşte "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı....