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Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? BUGÜN (2 Mayıs) toplu taşıma İstanbul - Ankara - İzmir

Bugün 2 Mayıs Pazartesi otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz mi? Bugün 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü... Bu mutlu günde sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler merakla bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

  • 01
    Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? 2 Mayıs bugün toplu taşıma İstanbul - Ankara - İzmir

    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Her abyram olduğu gibi bu bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul belediyelerinden son dakika toplu taşıma kararı geldi. İşte "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı....
  • 02
    Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? 2 Mayıs bugün toplu taşıma İstanbul - Ankara - İzmir

    İSTANBUL'DA BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir. Marmaray da bayram süresince yani  5 Mayıs Perşembe gününe kadar ücretsiz olacak. 5 Mayıs'ta ise ücret alımı başlayacak.
  • 03
    Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? 2 Mayıs bugün toplu taşıma İstanbul - Ankara - İzmir

    ANKARA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması…” Kararı gereğince vatandaşlarımız,  02, 03, 04 Mayıs 2022 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı’nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.
  • 04
    Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? 2 Mayıs bugün toplu taşıma İstanbul - Ankara - İzmir

    Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlenecektir.

     
  • 05
    Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi? 2 Mayıs bugün toplu taşıma İstanbul - Ankara - İzmir

    İZMİR'DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İzmir’de Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz olacak. Arife günü ve bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel ESHOT otobüs seferleri de yapılacak.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

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